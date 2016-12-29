Адвокат назвал госизмену Безъязыкова "абсурдом"

Защита полковника ВСУ Ивана Безъязыкова считает абсурдным вручения ему подозрения в государственной измене.



Об этом журналистам сказал адвокат Олег Веремеенко, передают Украинские Новости.



"Я считаю, что это полный абсурд. Я вам так скажу: обвинять можно кого угодно, но это нужно доказать", - сказал он.



Веремеенко отметил, что не увидел в материалах дела, предоставленных защиты, никаких доказательств его вины.



В то же время адвокат отметил, что о подлинности телефонных переговоров якобы Безъязыков с якобы боевиками необходимо спросить у самого подозреваемого.



Как известно, следователи СБУ сообщили полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.



В среду, СБУ обнародовала телефонные разговоры полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".