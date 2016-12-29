Киев передал боевикам на Донбассе 15 пленных

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Четверг, 29 декабря 2016, 17:54

Киев передал в четверг самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" 15 пленных.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Украинская сторона в одностороннем порядке, как жест доброй воли, как гуманитарную акцию, (передала - ред.) 15 лиц, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников. Среди переданных представителям ОРДЛО человек 6 женщин, также пожилые люди и те, кто имел болезни", - написала она.
 
"Представители ОРДО пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которые удерживают в тюрьме за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм", - добавила Геращенко.



О передаче пленных также сообщило российское агентство "РИА Новости".

Указывается, что передача прошла в районе контрольно-пропускного пункта "Майорск" в пригороде Горловки.

Как известно, ранее сообщалось, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

В самопровозглашенной "ДНР" не намерены передавать кого-либо из украинских пленных в ответ на 15 человек, которых Киев готовится передать сепаратистам.

Украинская правда

Темы: Донбасс пленные АТО
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