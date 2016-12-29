Дирекция "1+1" заявляет, что Нацсовет не спрашивал о владельцах канала

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Четверг, 29 декабря 2016, 19:18

Руководство телеканала "1+1" заявляет, что не получало никаких официальных запросов от Национального совета относительно конечных бенефициаров.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

"Во-первых, до сегодняшнего дня и по состоянию на сегодня, мы не получали никаких официальных запросов от Нацсовета. Во-вторых, мне не понятно, как связано попытки получить дополнительный документ относительно бенефициаров, учитывая, что ничего не менялось и вся информация по бенефициарам была предоставлена Нацсовету еще полгода назад, с выдачей лицензии", - заявил он.

"Информация, которую мне говорили устно, не касается бенефициаров, а касается цепочки документов по бенефициарам. Это подмена понятий", - сообщил Ткаченко.

По его словам подобная информация является "манипулятивной".

"И в этом заключается наша тревога о том, что Нацсовет не выполняет требования закона и с сегодняшнего дня откладывает по непонятным причинам вопрос выдачи нам лицензии", - сказал он.

Как известно, в четверг в Адимнистрации президента заявили об ожидании, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки "и без неуместной политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами".

"В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - отметили в АП.

Ранее телеканал "1+1" заявил, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка". Артеменко заявил, что 28 декабря заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос по бенефициарам.

Источники "Украинской правды" в АП сообщили, что после решения о национализации "Приватбанка" владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский мог поменять структуру собственников канала.

Александр Шумилин, УП

Темы: СМИ Коломойский
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