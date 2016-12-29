Интерпол в январе рассмотрит жалобы Януковича и компании

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Четверг, 29 декабря 2016, 19:52

Комиссия по контролю за файлами Интерпола 23-26 января 2017 года рассмотрит жалобы всех топ-чиновников времен Януковича на объявление их в международный розыск по инициативе Украины.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василий Неволя.

"Файлы Януковича, Захарченко, Клюевых, Арбузова, Клименко, Курченко – абсолютно все, кого вы относите к категории топ-чиновников бывшего режима. Они все уже научились обращаться к Комиссии, и все оспаривают свой розыск", – сказал он, отвечая на вопрос, какие дела граждан Украины планируются к рассмотрению.

По его словам, эти чиновники также "научились" обращаться к "адвокатам Российской Федерации и других стран, которые хорошо понимают процедуру и хорошо ориентируются в системе принятия решений, а также основаниях для принятия решений об объявлении в международный розыск".

Кроме этого, на этом заседании члены комиссии также должны рассмотреть жалобу депутата от "Воли народа" Александра Онищенко, который обвиняется в организации схемы хищения средств во время добычи и продажи газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей" на сумму около 3 млрд грн.

Неволя пояснил, что каждый, кто обращается к Комиссию по контролю за файлами Интерпола, как правило, жалуется на нарушение требований статьи 3 Устава организации. В частности, апеллянты подчеркивают "политические мотивы преследования".

"Онищенко тоже таким же путем пошел, то есть он апеллирует к тому, что то, что ему инкриминируется, не является уголовно наказуемыми действиями, а дело имеет преимущественно доминирующий политический характер", – отметил он.

Как известно, Интерпол удалил из рубрики разыскиваемых файл с данными Януковича в июле 2015 года.

Темы: Янукович Интерпол розыск
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