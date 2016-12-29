Посольство России в Сирии снова обстреляли
Во второй половине дня 29 декабря на территорию посольства России в Дамаске попала мина.
Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.
По данным ведомства, мина была "выпущенная из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска".
"Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет", – додали в МИДе.
В ведомстве назвали это попыткой "экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий" на территории Сирии.
Как известно, в среду посольство России в Сирии обстреливали дважды.
Украинская правда
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