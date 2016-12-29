Убийца женщины и ребенка готовил теракт в Одессе – полиция

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Четверг, 29 декабря 2016, 22:28

Национальная полиция не допустила прорыва в Одессу грузовика, за рулем которого находился преступник, совершивший убийство женщины и ребенка в поселке Овидиополь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Согласно сообщению, 31-летний житель Овидиополя подозревается в убийстве 42-летней женщины и ее 2-летнего ребенка. Обгоревшие обезглавленные тела обоих были найдены в сожженном доме.

Полиция утверждает, что преступник покинул место убийства на белом грузовике MAN с номерами ВН 66-91ЕН.

 
Фото: полиция

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился", – сказано в сообщении.

"Чтобы не допустить кровопролития, полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра. Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика злоумышленник выехал в поле ... на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю", – добавили в полиции.

Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Нацгвардии. Розыскные мероприятия продолжаются.

Украинская правда

Темы: криминал убийство
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