США опубликовали доклад о российских хакерских атаках

Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали доклад о кибератаках России против американских правительственных и частных учреждений.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на текст документа.

Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации; их целью была кража данных.

В докладе говорится об атаках на американскую политическую партию, выполненных в 2015-2016 двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29.

Речь идет о кибератаках на Национальный комитет Демократической партии, о котором стало известно летом 2016 года. СМИ и компании, занимающиеся информационной безопасности, ранее неоднократно писали, что комитет атаковали две независимых группировки; одна из них (Fancy Bear, одно из названий APT28) упоминалась как связанная с ГРУ, другая (Cozy Bear) – c ФСБ.

Как известно, в четверг США объявили о новых санкциях против России в связи с хакерскими атаками на американские ведомства.

В связи с этим Вашингтон также решил выслать 35 российских дипломатов. У них есть 72 часа чтобы покинуть страну.

Ранее президент США Барак Обама приказал разведывательным службам страны расследовать кибератаки и вмешательства извне во время президентской избирательной кампании в США 2016 года.