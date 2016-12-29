Состояние Клыха в чеченской тюрьме ухудшается – адвокат

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Четверг, 29 декабря 2016, 23:34

Психическое состояние украинца Станислава Клыха, приговоренного к 20 годам российской тюрьмы по обвинению в участии в чеченской войне, продолжает ухудшаться.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Докка Ицлаев, который посетил Клыха в четверг.

По его словам, ему не удалось поговорить с украинцем, поскольку тот постоянно говорил о вещах вне темы.

"Разговор у нас явно не получился. Мне причина ясна и понятна – болезнь Станислава прогрессирует. Да и в СИЗО все прекрасно понимают, что человек болен. Относятся к этой ситуации с осознанием того, что им нужно перетерпеть, так как к делу примешана политика. Уже когда вышел, сотрудник у двери говорит мне, что не уходил, так как боялся, как бы Станислав на меня не напал", – написал он.

Ицлаев добавил, что этапирование Клыха может состояться сразу после новогодних праздников.

"Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осужденные, с которыми столкнётся Станислав. Могут быть серьезные неприятности", – считает он.

Как известно, в мае российский суд приговорил Клыха к 20 годам колонии, а другого украинца – Николая Карпюка – к 22,5 года. В России считают, что украинцы воевали в Чечне против России.

В ноябре российский суд, невзирая на болезнь Клыха, добавил ему еще месяц тюрьмы за "оскорбление прокурора".

По словам правозащитников, причиной психических проблем Клиха являются пытки, которые к нему применяли российские следователи.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные Росcия права человека
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