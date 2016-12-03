На Днепропетровщине грузовик врезался в автобус, 5 человек погибли

Вечером 2 декабря в Днепропетровской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с грузовиком.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Микроавтобус двигался по маршруту "Чумаки-Хуторское".

По предварительной информации, в маршрутке погибли 5 человек, еще 7 пострадали.

На месте происшествия работают медики и правоохранители, сотрудники службы спасения. Подробности выясняются.