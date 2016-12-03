На Херсонщине на взятке задержан заместитель прокуратуры

В Херсонской области на взятке в 400 тысяч гривен задержан заместитель местной прокуратуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"На Херсонщине взяли с поличным заместителя местной прокуратуры, который требовал от предпринимателя за закрытие производства 400 тыс грн", - написал он.

Луценко также добавил, что за шесть месяцев в ГПУ были уволены более 160 человек руководящего состава. 28 работников были задержаны при получении взятки.