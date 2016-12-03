Сущенко в письме обратился к Олланду за помощью

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Суббота, 3 декабря 2016, 04:38

Незаконно арестованный в России журналист Роман Сущенко обратился о помощи для своего освобождения к президенту Франции Франсуа Олланду.

Письмо в пятницу передал представителям французского правительства адвокат Сущенко Марк Фейгин, который находился в Париже, передает "Укринформ".

"Роман Сущенко передал мне из СИЗО "Лефортово" свое письмо к президенту Франции Олланду. Оно на французском языке", - отметил он.

Фейгин отметил, что в письме украинский журналист рассказывает об истории, которая с ним случилась в Москве.

"Роман также обращается с просьбой содействовать его освобождению и спасению. Мы очень рассчитываем на то, что это будет определенным нравственным призывом к президенту Олланду, его ответственности в этой ситуации как участника "нормандского" процесса, как одного из гарантов, посредников мирных переговоров между Украиной и Россией", - сказал адвокат.

По мнению адвоката, в этой ситуации судьба одного человека связана с отношениями между двумя странами.

"Надеюсь, что президент Олланд не будет равнодушным к этому прямому к нему обращению", - резюмировал адвокат.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

Темы: Сущенко
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