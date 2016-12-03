Военная прокуратура открыла дело из-за взрыва на полигоне

Военная прокуратура Черновицкого гарнизона открыла уголовное производство по факту получения ранений тремя военнослужащими на полигоне в Каменец-Подольском.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона, производство открыто по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Как сообщалось, 1 декабря на полигоне в Каменец-Подольском произошел взрыв, в результате которого три военнослужащих получили ранения и были доставлены в городскую больницу. В данное время опасности для их жизней нет.

Военнослужащие проводили осмотр полигона на наличие взрывных устройств после плановых занятий.

По предварительным данным, мог взорваться реактивный мотор или замедлитель переносного заряда разминирования (ЗРП-2). Причины взрыва выясняются.

Интерфакс-Украина