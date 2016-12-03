В Сумах закрыли школы из-за гриппа

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Суббота, 3 декабря 2016, 12:58

С субботы, 3 декабря, все школы Сум закрыты на карантин в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Укринформ.

"Сейчас среди сумских школьников заболели гриппом 22,3% учащихся, и это является основанием для приостановления в учебных заведениях занятий", - отметила на заседании комиссии начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко.

В целом по городу ОРВИ и гриппом по состоянию на 2 декабря болели 3310 человек, из них 2029 - дети.

Карантин объявлен до 12 декабря, однако в случае необходимости его могут продлить.

Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю эпидемические пороги переступили Днепропетровская, Луганская и Харьковская области.

Темы: здоровье
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