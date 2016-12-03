ОБСЕ: Нарушений "тишины" на Донбассе стало больше вдвое

00
0
Суббота, 3 декабря 2016, 13:11

В Донецкой области зафиксировано увеличение количества случаев нарушения "режима тишины" - около 310 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (150 взрывов).

Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ, обнародованном на сайте СММ.

По данным миссии, количество случаев нарушения режима прекращения огня в Луганской области была аналогичной зафиксированной за предыдущий отчетный период.

"Однако взрывов (6 против 25), очередей и выстрелов (14 против более 100) было меньше", - говорится в отчете.

Также наблюдатели ОБСЕ продолжили осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.

"На всех трех участках наблюдатели столкнулись с ограничением свободы передвижения. В течение отчетного периода ни на одном из этих трех участков Миссия не зафиксировала признаков дальнейшего процесса разведения сил и средств или работ по разминированию", - отметили в ОБСЕ.

Наблюдатели со ссылкой на медиков больницы в Горловке сообщили также, что в результате взрыва мужчина в возрасте 34 года, который работал в поле возле подконтрольного "ДНР" пгт Гольмовский, получил осколочные ранения плеч, спины и грудной клетки.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ Донбасс Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Миссия ОБСЕ лишь частично может видеть зоны разведения 29 ноября 2016, 12:13
Полицейскую миссию ОБСЕ вряд ли рассмотрят через полторы недели 28 ноября 2016, 17:53
Наблюдателям миссии ОБСЕ передали GPS и перчатки 28 ноября 2016, 16:56
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
"Нафтогаз" увеличит зарплату руководства почти до $40 тысяч в месяц
Сутки в АТО: 6 военных ранены
Суд продлил арест Кацубы до 25 января с альтернативой залога в 450 млн
В США не подтвердили и не опровергли получение компромата от Онищенко
Все новости
Сергей Жадан

Бард Восточной Украины, где все разваливается

BeVerySpecial

Мастер пирсинга Игорь Гружевский – о том, зачем люди меняют свое тело