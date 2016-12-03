Россия не раз просила обменять обвиняемых "беркутовцев" - СМИ

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Суббота, 3 декабря 2016, 13:47

Российская сторона минимум дважды обращалась в Киев с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции достоинства.

Как пишет "Зеркало недели", реакция на это украинской власти неизвестна.

"Уверенность, с которой держатся обвиняемые в убийствах "беркуты", имеет вполне объяснимую природу. Им постоянно напоминают с воли, что о них помнят, их не бросят, их не сдадут. "Откровения" Януковича могли поколебать их уверенность в безнаказанности. Впрочем, подсудимые, насколько известно, уверяют: даже в случае признания вины их обменяют", - пишет автор.

"По нашим данным, "с той стороны", как минимум, дважды хотели выменять Аброськина и Зинченко. Не известна и реакция на такое предложение "этой стороны", - говорится в материале.

Автор указывает на то, что экс-беркутовцев, которые оказались на скамье подсудимых, "вдохновляет" пример еще одного фигуранта дела об убийствах на Майдане - их командира Дмитрия Садовника, который сумел скрыться после того, как ему изменили меру пресечения.

По словам автора, Садовник добился от властей возможности скрыться после того, как пригрозил раскрыть определенную информацию о событиях в Киеве в феврале 2014 года.

"Говорят, экс-командир спецроты намекнул, что может и лишнее сказать, если его не освободят из-под стражи. И его освободили. О чем мог сказать Садовник, кто и какие гарантии давал тем, кто сделал его побег возможным, можно только догадываться", - резюмирует автор.

Как известно, весной 2014 года "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года мера пресечения Садовнику была изменена на домашний арест, после чего он скрылся.

28 ноября во Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Темы: Беркут Майдан Росcия
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