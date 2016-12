Трамп нарушил запрет на прямые контакты с Тайванем. Китай отреагировал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп впервые за несколько десятилетий непосредственно поговорил с президентом Тайваня.

В заявлении группы, которая занимается вопросами передачи власти в США, говорится о том, что Трамп обсудил с Цай Инвэнь "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности" во время телефонного разговора, сообщает ВВС.

Администрация президента Цай сообщила, что в разговоре с Трампом участвовали глава МИД и глава совета нацбезопасности Тайваня.

Трамп в своем Twitter'е сообщил, что Цай сама позвонила ему, чтобы поздравить с победой на президентских выборах в США.

Официальный Пекин отреагировал на контакт Трампа и Инвэнь, направив ноту протеста.

По мнению главы МИД КНР Ван И, этот разговор "не может изменить сложившуюся ситуацию в отношении Китая в международном сообществе", пишет DW.

Также в МИД КНР назвали разговор Трампа и Инвэнь "детской хитростью Тайваня", пишет ВВС.

Cам Трамп, реагируя на критику относительно разговора с Цай Инвэнь, заявил: "Интересно, США продает Тайваню военную технику на миллиарды долларов, а я должен не отвечать на звонок с поздравлением".

Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call.