Львовский чиновник-взяточник вышел на свободу под залог в 2 миллиона

Начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец освободился из-под стражи под залог в сумме 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в областном управлении СБУ.

"2 декабря Голец внес залог в 2 млн грн и вышел из СИЗО", - сообщила пресс-секретарь облуправления СБУ Мирослава Клячкивская.

Как известно, 19 ноября Шевченковский райсуд Львова избрал Юрию Гольцу, которого поймали на взятке, меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн грн.

Голец подозревается в получении взятки в сумме 80 тыс. грн. Меченые деньги дал предприниматель, которому предварительно со стороны управления горсовета при условии "отката" было обещан подряд на капремонт двух зданий.

Укринформ