В ближайшие дни синоптики обещают мороз, снег и гололед

В ближайшие двое суток температура ночью снизится до 14 градусов мороза, днем ожидается -1 ...- 6, в южной части страны ночью 0 ...- 5, днем от -2 до +3.

Как сообщает Укргидрометцентр, 4 декабря в большинстве областей временами пройдет небольшой снег, ночью в западных областях умеренный. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, ночью на востоке местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве временами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

5 декабря ожидается погода без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза; днем 2-7°, в восточной части местами 8-10° мороза; на юге и в Закарпатье ночью -4...-9, днем 0...-5.

В Киеве без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-12 мороза; днем -3...-5.

Интерфакс-Украина