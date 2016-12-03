"Смарт-Холдинг" Новинского заявляет о незаконном обыске у руководителя

00
1
Суббота, 3 декабря 2016, 17:11

Военная прокуратура проводит обыск в доме одного из руководителей "Смарт-Холдинга", который находится в зарубежной командировке.

Об этом говорится в заявлении компании, размещенном в субботу на ее странице в Facebook.

"Адвоката хозяина дома не пропускают к месту проведения следственных действий. Следователи предъявили постановление суда, в котором дается разрешение на обыск дома другого гражданина по фамилии Дробот, который проживает в том же коттеджном городке, что и представитель "Смарт-Холдинга", - говорится в заявлении.

В компании утверждают, что следователи в сопровождении спецподразделений нанесли большой материальный ущерб дому и продолжают обыск, несмотря на то, что адвокат указал им на явную ошибку и предупредил об ответственности за незаконные действия.

"Смарт-Холдинг" обращается к генеральному прокурору "с требованием остановить этот беспредел".

"Мы рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-Холдинга" одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности", - подчеркнули в компании.

Там настаивают на проведении тщательного расследования действий военной прокуратуры и наказании всех виновных.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял вывод о представлении Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Украинская правда

Темы: Новинский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Драбинко покинул Украину из-за опасности - Луценко 2 декабря 2016, 10:11
Регламентный комитет приостановил срок рассмотрения представления по Новинскому 29 ноября 2016, 13:58
Драбинко о своем "побеге" из Украины: Не стоит мечтать 27 ноября 2016, 11:48
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.253.---Alexandr Kovalenko03.12.2016 17:41
так сказали А говорите и Б - отложили решение потому, что Луценко так и не предоставил необходимую документацию. И зная, чей ставленник новый генпрокурор - распоряжение об этом поступило с Банковой.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
"Смарт-Холдинг" Новинского заявляет о незаконном обыске у руководителя
"Нафтогаз" увеличит зарплату руководства почти до $40 тысяч в месяц
Сутки в АТО: 6 военных ранены
Суд продлил арест Кацубы до 25 января с альтернативой залога в 450 млн
Все новости
Пот и кровь

Сергей Бразил из Brutto о тайском боксе

Отрывок из книги

Исповедь украинского политтехнолога