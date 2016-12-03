Полиция поймала 20-летнего и 66-летнего боевиков "ДНР"

В Луганской области правоохранители задержали 20-летнего боевика "ДНР".

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области, он был задержан при проверке документов на одном из блокпостов. Парень на автобусе пытался выехать на территорию РФ.

В ходе проведения первоочередных мероприятий правоохранителями установлено, что в 2014 году молодой человек добровольно вступил в батальон террористов так называемой "ДНР". Участвовал в "патрулировании" городов на временно оккупированной боевиками территории, дежурил с оружием на блокпостах.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленник участвовал в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины.

Данный факт зарегистрирован, мужчина задержан и передан коллегам из Донецкой области.

Вместе с тем, в Донецкой области на КПВВ "Новотроицкое" правоохранители задержали 66-летнего жителя Донецка, который почти месяц проходил обучение по боевому искусству в батальоне "Кальмиус" и из-за ухудшения состояния здоровья покинул ряды так называемой "ДНР".

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области, мужчина вместе с женой направлялся в Бугас Волновахского района, где находится его дачный участок.

При проверке лица по полицейским базам данных стало известно, что совсем не примечательный мужчина участвовал в незаконных вооруженных формированиях.

"Выяснилось, что в июне 2014 года задержанный решил попробовать что-то новое в своей жизни и не нашел другого дела, как вступить в ряды боевиков, а именно в батальон "Кальмиус". Мужчина был принят на так называемый "курс молодого бойца", где террористы учили новобранцев "искусству" убивать украинских военных. Но годы взяли свое, здоровье ухудшилось, и мужчина покинул ряды оккупантов", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении него открыто уголовное производство по ст.260 "Создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в них" Уголовного кодекса.

Украинская правда