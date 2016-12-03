Онищенко рассказал The Independent, как свергал Яценюка и платил за депутатство

Нардеп Александр Онищенко утверждает, что смог стать народным депутатом и преодолел административные барьеры, после того, как заплатил высокопоставленному парламентарию $ 6 млн.

Об этом говорится в статье британской газеты The Independent "Сумки, полные банкнот, и заговор с целью свергнуть премьер-министра: политик заявляет о масштабной коррупции в Украине" о заявлениях Онищенко, компрометирующих нынешнюю украинскую власть, перевод которой приводит УНИАН.

Как отмечает издание, нардеп также утверждает, что старший государственный чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

По его словам, кампания стоила примерно $ 3 млн в месяц, и длилась почти 10 месяцев.

The Independent не смогла проверить заявления Онищенко и не называет высокопоставленного чиновника или его посредников по юридическим причинам.

Онищенко утверждает, что в 2014 году его место депутата оказалось под угрозой, потому что он отсутствовал в стране, представляя Украину в конной команде на Олимпийских играх 2012 в Лондоне. Он говорит, что его отсутствие означало, что он не соответствовал правилам о необходимом сроке проживания в Украине.

Но Онищенко рассказал, что за два дня до окончания срока подачи заявок кандидатов в депутаты, ему позвонил высокопоставленный правительственный чиновник и сказал: "Тебе нужно прийти и встретиться с моим человеком, он объяснит, что делать".

"Я встречался с этим человеком, и он сказал мне, что я должен заплатить эту сумму - $ 6 млн, чтобы поддержать президента на выборах", - утверждает он.

На вопрос о том, как он может это доказать, Онищенко говорит, что у него нет письменных доказательств, но он готов пройти тест на детекторе лжи.

На вопрос о его реакции на такой платеж, он ответил: "У нас была эта привычка в течение 20 лет. Это всегда одна и та же система. Они [правительство] имеют полномочия, у них есть налоговая администрация, у них есть генеральный прокурор. Если они хотят создать вам проблемы, они это сделают. Они могут уничтожить вас полностью. Необходимо найти способ, чтобы сохранять хорошие отношения".

Он сказал, что во времена режима Януковича, бизнесменам, вроде него, приходилось отдавать президенту половину прибыли после уплаты налогов. Он описывает нынешний механизм взяточничества, как нечто вполне обычное. На вопрос о том, как он уплатил предполагаемую взятку в $ 6 миллионов, он усмехается: "На самом деле, в то время мы платили в гривнах, так что это было примерно пять или шесть сумок".

"В банках вы получаете специальные сумки, чтобы переносить много денег", - он развел руки в стороны, показывая размер спортивной сумки. Деньги были выплачены наличными, а это означает, что не было никакого бумажного следа, сказал он.

Онищенко утверждает, что другие предполагаемые откаты были немного более тонкими. Он говорит, что высокопоставленный чиновник требовал через посредников платежи на сумму в 2000 гривен (примерно £ 60) за 1000 кубических метров проданного газа.

Он показал The Independent серию SMS-сообщений, в которых, по его словам, содержатся инструкции посредника об оплате. В дополнение к этому, говорит он, агент чиновника лично пришел в его кабинет и забрал $1 млн наличными на "карманные расходы".

Онищенко говорит, что потребовал сказать ему, что он получит в обмен на $6 млн, отметив, что предыдущие платежи не принесли пользы. "Нет, нет, нет, не волнуйтесь, мы будем говорить о газовом бизнесе, вы можете получить приоритет", - сказал государственный чиновник.

Как пишет издание, на вопрос о том, почему он хотел стать депутатом, Онищенко отвечает с пугающей честностью: "Чтобы защитить свой бизнес".

Он говорит, что сначала все шло хорошо, но потом, по его утверждениям, чиновник сказал, что у их бизнес-планов есть препятствие – премьер-министр Арсений Яценюк.

Онищенко утверждает, что чиновник сказал ему: "Он (Яценюк) наш враг, и уничтожит все, что мы хотим сделать ... Вы должны помочь мне вышвырнуть его, потому что с этим парнем мы никогда ничего не достигнем".

Поэтому, рассказывает Онищенко, он организовал отдел пропаганды против избранного премьер-министра.

"Я убил его за один год", - говорит он, утверждая, что рейтинг Яценюка упал с 30 до 1 процента. По его словам, с ежемесячным бюджетом в $ 3 млн, он финансировал протесты против Яценюка, заплатил ультраправым националистам за антиправительственные акции и подкупал СМИ ради публикаций против Яценюка.

Он объяснил, как предположительно можно организовать демонстрации в Украине: "Вы должны заплатить людям, чтобы они пришли, и вы должны заплатить телевидению, чтобы они осветили это. То же самое, что покупать рекламу или вроде того. Телевидение и газеты".

На вопрос о том, сколько людям заплатили за присутствие, он отвечает несколько расплывчато: "Около $ 50, примерно. Есть компании, которые организуют это".

По словам Онищенко, его пропагандистская машина нашла практически каждого врага, который когда-либо был у Яценюка, и предоставила им возможность атаковать его в средствах массовой информации.

На вопрос издания о том, были ли обвинения правдивыми, нардеп ответил: "Я не знаю точно, что было правдой, а что – нет. Я никогда не проверял. Для меня важно было просто устроить скандал".

Он утверждает, что его группа также помогла организовать массовые демонстрации, чтобы указать на политические ошибки, которые может допустить Яценюк.

"Например, он подал в парламент законы, согласно которым люди должны были бы платить самую высокую цену за воду и электроэнергию, поэтому мы организовали масштабные митинги против него... Мы видели его ошибку, и использовали ее. Видите ли, иногда вы можете сделать ошибку, но никто этого не видит. Но если я хочу изобличить вас, я превращаю вашу ошибку в большую проблему. Я говорил об этом всюду. Я собирал демонстрации, показывающие, что это "Большая ошибка! Большая ошибка!", - рассказывает Онищенко.

В апреле Яценюка заменил Владимир Гройсман, которого выдвинул президент, хотя в первый раз правящая коалиция отклонила его кандидатуру, отмечает издание.

Отношения между высокопоставленным чиновником и Онищенко испортились в начале этого года по многим причинам, говорит сам Онищенко.

Очевидно, одна из них заключалась в том, что ему не удалось убедить своего союзника, Юлию Тимошенко, принять определенную политику.

"Он просил меня быть рядом с Тимошенко, защищать его от нее, потому что у меня были с ней хорошие отношения. Но он всегда просил меня сделать то, чего она делать не хотела... Я никак не мог ее контролировать, а она не хотела говорить с ним", - рассказал депутат.

Как сообщалось, ранее Онищенко заявил, что 29 ноября передал компромат американским спецслужбам, представители которых приезжали к нему в Европу.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.