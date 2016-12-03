Около Днепра перевернулся автобус с 35 детьми

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Суббота, 3 декабря 2016, 21:20

В 15 км от Днепра на криворожской трассе перевернулся автобус из Кропивницкого, который перевозил 35 детей.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook, в результате аварии погибла женщина, которая стояла на обочине.

19 детей получили травмы: переломы, порезы и вывихи.

 
Фото: Макс Кошельков, Типичный Днепр

По словам Филатова, тяжелых травм никто из детей не получил, всем оказана медицинская помощь.

Из взрослых сопровождающих все живы, двое находятся в больнице.

Судя по сообщению Филатова, дети ехали на фестиваль "Дніпровські хвилі".

 
Фото пресс-службы ГСЧС

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 3 декабря в 16:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о ДТП на Криворожский трассе, 46 км.

На скользкой дороге, пытаясь затормозить, перевернулся автобус "МАН". В нем направлялись на гастроли из города Кропивницкого в Днепр 34 ребенка и 6 взрослых.

По предварительной информации, погибла женщина, которая пыталась перейти дорогу. Все дети живы, их отвезли в больницу на обследование, после чего они будут расселены в местный отель.

После обследования врачами госпитализирован 21 человек, из которых 19 детей и 2 взрослых.

Украинская правда

Темы: Днепр ДТП
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