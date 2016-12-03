Пойманного на взятке судью отпустили под ночной домашний арест

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Суббота, 3 декабря 2016, 22:00

Соломенский райсуд Киева определил для судьи Киевского апелляционного административного суда, задержанного за взятку, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook в субботу.

По его словам, таким решением Соломенский райсуд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

"Согласно резолютивной части решения судья выбрал своему подозреваемому коллеге другую меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства в период времени с 23.00 до 06.00 до 3 февраля 2017 (ночной домашний арест)", - написал Холодницкий.

Также на подозреваемого положены определенные ст. 194 УПК Украины обязанности, в том числе относительно ношения электронного средства контроля.

"Полный текст постановления с мотивацией такого решения будут объявлены 7 декабря, однако прокурорами САП на решение суда в установленные УПК Украины сроки уже готовится апелляция, поскольку с такой мерой пресечения согласиться не можем", - добавил Холодницкий.

Как сообщалось, прокуроры САП совместно с СБУ задержали судью Киевского апелляционного административного суда за получение 5 тысяч долларов взятки 1 декабря.

Украинская правда

Темы: суд взятка
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