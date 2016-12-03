У Онищенко есть 4 кейса записей с компроматом на Порошенко – СМИ

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Суббота, 3 декабря 2016, 23:52

Беглый депутат Александр Онищенко располагает четырьмя кейсами записей с материалами, компрометирующими президента Петра Порошенко и его окружение.

Как пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Мостовая, ссылаясь на источники из ближайшего окружения Онищенко, у парламентария, в частности, есть записи, касающиеся скупки голосов депутатов Рады, борьбы Порошенко и его окружения за контроль над финансовыми потоками (в том числе – теневыми), а также попытки завладеть телеканалом "112 Украина".

"По данным источников ZN.UA из ближнего круга народного депутата, Онищенко располагает несколькими кейсами записей. В первом — покупка голосов под необходимые решения в зале парламента. Во втором — отжим потоков и долей в пользу бизнесмена Порошенко и Ко. В третьем — распределение теневых дивидендов с той же командой в сфере работы с "Укргаздобычей". Есть и четвертый кейс, записанный, правда, не new-Мельниченко, а людьми медиавладельца Виктора Зубрицкого, и касается он всего комплекса торгов людей Порошенко, приведенных на переговоры Александром Онищенко при попытке покупки (отжима) канала 112", – отметила она.

По словам Мостовой, те же источники утверждают, что первыми слушателями данных записей были отнюдь не американские правоохранители. Отмечается, что в день, когда Рада голосовала за лишение Онищенко депутатской неприкосновенности, сам он находился в Москве.

"Если бы в день голосования о снятии неприкосновенности и разрешения на арест Онищенко не бравировал своим нахождением в Москве, решение через зал бы не прошло. По крайней мере, не об аресте. Из Москвы в таком уязвимом положении и просто так, без "инвентаризационного номера", никто не улетает", – подчеркнул источник.

По его словам, один из украинских телеканалов еще в середине осени завершил работу над документальным фильмом по записям Онищенко, однако в эфир его так и не выпустили.

Как отмечает автор, обращение беглого депутата к спецслужбам США могло быть как его попыткой сохранить возможность свободно перемещаться по цивилизованному миру, так и операцией прикрытия.

2 декабря Онищенко, который скрывается от украинского правосудия в Лондоне, передал российским властям записи, якобы сделанные им во время разговоров с Порошенко.

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" Онищенко заявил, что Порошенко якобы совершал подкуп депутатов для принятия Верховной Радой необходимых решений.

Темы: Онищенко
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IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 01:20
2. Треба врешті визнати,що "реформа" соціалізму в капіталізм під
керівництвом МВФ(ростовщика) призвели до катастрофічного стану
економіки(офшоризації/зарубіжації).
А широко розрекламована асоціація(майже рай земний), виявилася зовнішнім управлінням/
колонізацією(продайте землю,продайте ліс,прийміть біженців(при наявності своїх внутрішніх переселенців близько 2 млн), і буде вам "щастя" під гуркіт канонади російської зброї на
Донбасі, яка примушує шукати захисту в "цивілізованого світу",який виставляє все нові
й нові вимоги.
І наближається час голосування в ООН по Криму...
І РФ хоче продовжити термін дії "мінських домовленостей" на наступний рік -
що означає продовження війни.
(хто автор сценарію і режисер?)
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IP: 178.150.152.---TKorolkov04.12.2016 01:07
После такого заявления - исполнительная и законодательная власть оказывается нелегитимной и должна подать в отставку.
Так принято в любом государстве. Е -декларации показали,
что власть от избытка бабок с жира бесится, а бедные пенсонеры на 1200 гривен питаются только хлебом, запивая его холодной водой. ГОСПОДИ, ДОЛЖНА ЖЕ БЫТЬ ХОТЯ БЫ
МАЛЕНЬКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ !

пенсионеры на 1200 гривен
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IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 00:10
- Тимошенко звинувачує Порошенка в таємних домовленостях
по Донбасу
(видається,що для України ліпше терміново розпочати розслідування)
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