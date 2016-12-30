Американские сенаторы будут добиваться более жестких санкций для РФ

Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм будут добиваться более жестких санкций в отношении РФ за вмешательство в президентские выборы в США.

Об этом Маккейн заявил во время визита в Литву, сообщает агентство Associated Press.

По его мнению, усилия России не поменяли результат выборов в США, но он и его коллега сенатор Линдси Грэм "будут убеждать усилить санкции против РФ за то, что она просто пыталась повлиять на выборы".

Объявленные президентом США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для РФ, считает Маккейн.

Как сообщалось, Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.

Как известно, в четверг новые санкции против РФ приняла Украина.