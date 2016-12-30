Трамп встретится с разведкой для изучения фактов вмешательства РФ в выборы

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Пятница, 30 декабря 2016, 03:02
AFP

Избранный президентом США Дональд Трамп отреагировал на решение администрации президента США о введении новых санкций в отношении российских чиновников и спецслужб.

Об этом сообщает AFP.

"Время для нашей страны двигаться к большим и лучшим вещам", - сказал Трамп, повторяя предыдущую реакцию на обвинения его в том, что он победил на выборах, так или иначе, за вмешательство России.

"Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа, я буду встречаться с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе для того, чтобы быть в курсе новых фактов этой ситуации", - добавил он.

Ранее Трамп назвал "бессмысленными" выводы ЦРУ о том, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь ему одержать победу.

Как сообщалось, Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.

Темы: Трамп США Росcия санкции
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