Киевским полицейским за угрозы гражданским объявлен выговор

1194 просмотра
0
Пятница, 30 декабря 2016, 06:09

Киевским полицейским, которые угрожали гражданским лицам физической расправой, объявлен выговор, а материалы расследования переданы в прокуратуру.

Об этом говорится в ответе министра МВД Арсена Авакова на запрос народного депутата Мустафы Найема по поводу видеозаписи общения правоохранителей с гражданскими лицами, опубликованном в YouTube.

На видеозаписи видно, что во время разговора сотрудник полиции угрожал гражданскому лицу нанесением тяжких телесных повреждений.

В МВД уточнили, что указанное событие имело место 6 ноября в Киеве на улице Вышгородской.

"Главным управлением Нциональнои полиции в городе Киев проведено служебное расследование, которое подтвердило факт нетактичного поведения со стороны полицейского ППОП №1 ГУНП старшего сержанта полиции Назарука Ю.С. Приказом этого же управления от 16.12.2016 полицейские, которые присутствовали во время указанного события, привлечены к дисциплинарной ответственности - объявлен выговор каждому", - говорится в ответе на обращение депутата.

 

Также в документе указано, что материалы служебного расследования переданы в прокуратуру города Киева.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США усилили санкции против РФ и высылают 35 дипломатов
Суд отказал в отмене формулы "Роттердам +"
Дирекция "1+1" заявляет, что Нацсовет не спрашивал о владельцах канала
Украина ввела дополнительные санкции против России
Все новости
Друг

Осиротевший песик Кэрри Фишер стал интернет-сенсацией

Тест

Насколько вы внимательно читали ТаблоID в этом году