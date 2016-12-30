Дело об убийстве полицейских в Днипре передают в суд - полиция

Дело по расстрелу днепровских патрульных полицейских передают в суд.

Об этом на брифинге сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает Радио Свобода.

По его данным, проблем с доказательной базой в деле нет.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", - отметил Игорь Репешко.

В ноябре суд в Днипре продлил срок содержания под стражей Александра Пугачева, которого подозревают в расстреле двух патрульных полицейских в Днепре, на два месяца. Ранее решением Шевченковского районного суда Днипра подозреваемому была избрана мера пресечения в виде ареста на срок в два месяца.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как сообщалось, Пугачев отказывается давать признательные показания.