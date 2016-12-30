Обама: представленный пакет санкций - еще не весь ответ РФ за ее действия

Президент США Барак Обама прокомментировал решение о высылке российских дипломатов и введении санкций против РФ, назвав такие действия "необходимым и адекватным ответом".

Заявление президента опубликовано на сайте Белого дома, сообщает Укринформ.

По словам Обамы, вся американская общественность должна быть серьезно обеспокоена действиями России. Президент США подчеркнул, что РФ не только влияла на президентские выборы с помощью санкционированных в высших эшелонах российской власти кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве.

"Давление осуществляли сотрудники спецслужб и полиции, что не могло остаться без ответа", - заявил Обама.

Президент США подчеркнул, что представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность. Будут еще и непубличные действия, которые введут тогда, когда это будет необходимо. Обама призвал друзей и союзников США во всем мире объединить усилия для противодействия нарушению международного законодательства Россией и ее влияния на демократические правительства.

Кроме того, Обама сообщил, что его администрация представит в ближайшие дни в Конгрессе доклад о злонамеренном влияние России на выборы в США.

Как сообщалось, Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также, как стало известно, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.