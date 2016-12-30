Савченко не исключает, что главари боевиков встретятся с ней в Киеве

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Пятница, 30 декабря 2016, 10:57

Депутат Надежда Савченко заявляет, что продолжит встречи с главарями боевиков, и не исключает, что это может произойти в Киеве.

Об этом она заявила в эфире Шустер.live в четверг вечером.

"Я не считаю, что встречи должны быть постоянными и такими длинными, как Минский процесс", - отметила она.

"На нашей встрече (с главарями боевиков Захарченко и Плотницким - УП) говорилось, что это возможно (продолжение встреч - УП). Не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200 километр ... следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке. А потом, например, в Киеве, если мы хотим результата", - заявила она.

"Я делаю заявку на встречи, я этого не боюсь", - отметила она.

В то же время, на вопрос одного из собеседников о том, действительно ли именно в Москве решается вопрос о том, кого отдают боевики, Владимир Рубан, которому по договоренности с Савченко боевики отдавали двух украинок, ничего не ответил, а отметил лишь: "Я вас игнорирую" .

Как известно, боевики тормозят процесс передачи заложников. В то же время,  26 декабря они заявили, что готовы отдать двух пленных женщин депутату Надежде Савченко, которая не является представителем Украины в минской группе.

Во вторник женщин забрал Владимир Рубан, которого считают близким к Медведчука.

Позже в сети интернет разместили запись якобы разговора журналиста пропканалу LifeNews и одной из чиновниц ОРДО Еленой Алексеевой, которая свидетельствует, что освобождением украинских заложниц руководили из Москвы. Никаких опровержений информации по этому видео не было.

Перед этим 7 декабря Савченко встретилась в Минске с главарями боевиков Захарченко и Плотницким в присутствии представителя РФ в минской подгруппе. Украинские участники о такой встрече узнали из СМИ.

Россия всегда пытается заставить Украину вести диалог напрямую с боевиками и пытается уверять, что не является стороной конфликта.

Темы: Савченко пленные Донбасс
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IP: 46.211.153.---ViHo30.12.2016 11:17
Захарченко "визволити Київ" обіцяє регулярно.
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IP: 176.122.121.---EVGO30.12.2016 11:15
а Надя не розуміє, що як тільки така зустріч відбудеться у Києві - всі пропагандини почнуть кричати "Кієв наш!" чи в неї в голові пусто?
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