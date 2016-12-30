Сын Януковича открестился от 15 миллионов долларов в его банке

Сын экс-президента Виктора Януковича – Александр открестился от физлиц, со счетов которых был снят арест Печерским райсудом.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Александра Януковича – Юрия Керасира.

"Александр Янукович не располагал информацией об исковых претензиях отдельных вкладчиков ПАО "ВБР" и вынесенных судом решениях по этому поводу, о которых идет речь", - заявил он.

"Это личная инициатива вкладчиков в борьбе за свои средства, арестованные после незаконного захвата нынешним украинским режимом "Всеукраинского банка развития", - заявил он.

При этом Керасир заявил, что в Европейском Суде по правам человека находится иск Януковича, в котором он оспаривает решение официального Киева "о фактической экспроприации банка".

"В данном иске он также требует от государства выплатить ему материальную компенсацию в размере рыночной стоимости акций банка", - заявил Керасир.

Как известно, в ноябре 2014 году НБУ ввел временную администрацию и начал процедуру ликвидации ПАО "ВБР" на основании санкций ЕС, наложенных на владельца банка А.В. Януковича.

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича – Александра.

Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19-26 декабря своими решениями Печерский суд снял арест со счетов трех из указанніх 32 физлиц на сумму 15 миллионов долларов.

В решениях судов сказано, что эти деньги были взяты взаймы у жителя Енакиево Яшара Ходжаева, который в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма "Танталит", владеющая Межигорьем для Януковича.

Украинская правда