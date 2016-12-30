Европейский суд начал рассмотрение жалобы на запрет деятельности КПУ

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы Коммунистической партии Украины на снятие ее с выборов и запрет ее деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

Согласно сообщению, соответствующее подтверждение партия получила от ЕСПЧ 20 декабря.

Коммунисты считают, что решение Минюста о запрете их деятельности в рамках закона о декоммунизации было "заведомо неправовым".

Как известно, в начале 2016 года Высший админсуд подтвердил законность запрета деятельности КПУ.

Украинская правда