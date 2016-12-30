Путин не вышлет дипломатов США и пригласил их детей на елку

Россия не будет посылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов, вызванные кибератаками России на США во время прошлых президентских выборов.

Это следует из заявления президента РФ Владимира Путина, размещенного на его сайте.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", – заявляет Путин.

Одновременно примененные американской администрацией санкции в Кремле расценивают "как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за поддержание глобальной безопасности – наносит вред и всему комплексу международных отношений", - считает Путин.

Как известно, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания по преследованию со стороны России американских дипломатов в Москве.

В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложил Путину выслать 35 американских дипломатов и запретить американцам пользоваться двумя учреждениями в России.

Европейская правда