Путин не вышлет дипломатов США и пригласил их детей на елку
Россия не будет посылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов, вызванные кибератаками России на США во время прошлых президентских выборов.
Это следует из заявления президента РФ Владимира Путина, размещенного на его сайте.
"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль", – заявляет Путин.
Одновременно примененные американской администрацией санкции в Кремле расценивают "как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".
"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за поддержание глобальной безопасности – наносит вред и всему комплексу международных отношений", - считает Путин.
Как известно, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.
Также США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания по преследованию со стороны России американских дипломатов в Москве.
В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложил Путину выслать 35 американских дипломатов и запретить американцам пользоваться двумя учреждениями в России.
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Но, как всегда, рашистские гниды в глаза говорят одно, а из-под тишка гадят.
Как сообщалось раньше:
В Росії наказали закрити англо-американську школу в Москві у відповідь на нові санкції США.
Про це повідомляє CNN.
Я дивуюся що він не покликав сирот і бездомних з Сирії, мабуть у Кремлі не вистачить місця.
Но, как всегда, рашистские гниды в глаза говорят одно, а из-под тишка гадят.
Как сообщалось раньше:
В Росії наказали закрити англо-американську школу в Москві у відповідь на нові санкції США.
Про це повідомляє CNN.
Трумп, я уверен, прослезится.
Вчера был блог Яхно "Господин и истерик", как раз в тему. Концепты меняются с лёгкостью как перчатки взависимости от текщуей ситуации. Перемена с исконного врага на друга и наоборот происходит меньше чем за день если это нужно для интересов Кремля. И русское стадо тут же подхватывает. Сейчас и Лавров что-нибудь умиротворяющее проржёт несмотря на то что ещё пару часов назад предлагал выслать американских дипломатов.