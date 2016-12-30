Матиос объяснил, что имел в виду под потерями на фронте

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Пятница, 30 декабря 2016, 17:25

Главный военный прокурор Анатолий Матиос объяснил, что под сообщением о 8 потерях на фронте в пятницу самом деле имел в виду погибших и раненых в четверг.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Подтверждаю: за вчерашний день 3 боевых раненых, 5 – небоевых потерь (1 – самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5)" – написал он.

Также Матиос выразил возмущение в адрес неназванных "людей добрых", которые, по его мнению, стремятся к "жареной сенсации".

Как известно, в своем предыдущем посте Матиос заявил, что потери "сегодня" на фронте составили 8 военных. В Минобороны это опровергли.

Украинская правда

Темы: АТО Матиос
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