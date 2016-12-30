Трамп похвалил Путина

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Пятница, 30 декабря 2016, 23:06

Новоизбранный президент США Дональд Трамп похвалил решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции со стороны США.

Об этом он написал в пятницу, 30 декабря, в своем Твиттере.

"Замечательный ход. Я всегда знал, что он очень сообразительный", – написал Трамп.

Как известно, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания по преследованию со стороны России американских дипломатов в Москве.

В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложил Путину выслать 35 американских дипломатов и запретить американцам пользоваться двумя учреждениями в России.

В то же время сам Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов, вызванные кибератаками России на США во время недавних президентских выборов.

Темы: США Росcия санкции
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Комментарии — 3
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IP: 178.92.10.---Adam Viter30.12.2016 23:44
Обама... 　 закрыл две росские дипмиссии...
В Одесі, Львові, ... теж так зроблять? ЗроБлять?
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IP: 93.75.234.---Ctarperch30.12.2016 23:34
Alex Chernyak:
Уделал так уделал афроамериканца, не только Трамп заценил:)
А ще міг би від Обами і за щоку взяти, ото б була "многоходовачка" від рускага міра
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IP: 91.76.4.---Alex Chernyak30.12.2016 23:22
Уделал так уделал афроамериканца, не только Трамп заценил:)
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