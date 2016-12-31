Геращенко: Россия шантажирует Украину пленными

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Суббота, 31 декабря 2016, 00:31

Россия шантажирует Украину пленными, которых не отпускает несмотря на договоренности.

Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что переговоры по освобождению украинских заложников должны продолжаться, и именно с Россией, а не с главарями боевиков.

"Вопрос заложников стал одним из самых эмоциональных, тяжелых. Это та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии", - отметила она.

"Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва. Поэтому здесь очень важно говорить именно с Москвой, искать путь, как требовать от Москвы освободить наших пленников", - добавила Геращенко.

Темы: Геращенко пленные
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