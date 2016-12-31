Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января

1543 просмотра
0
Суббота, 31 декабря 2016, 01:41

ГП "Украинские специальные системы" сообщает о возможном возникновении проблем, связанных с работой реестра е-деклараций во время второго этапа электронного декларирования, который начинается 1 января 2017 года.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 миллионов человек.

"Государственное предприятие "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), которое решением НАПК определено администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информирует, что при таком увеличении нагрузки на ресурсы Реестра стабильность его работы под угрозой", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в реализованной конфигурации Реестра деклараций имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тыс. одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 млн деклараций в год.

"Однако, ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70000 и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока представления электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн", - заявили в "УСС".

ГП "УСС" отмечает, что ранее неоднократно акцентировало внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра. Однако дооснащение и модернизация ресурса не были начаты.

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку Реестра ко второму этапу предоставления е е-деклараций, уже почти исчерпано, но ни одна проблема не решена", - отметили в "УСС".

Темы: декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Армагеддон откладывается? 28 декабря 2016, 12:25
Тесть подарил Саакашвили квартиру на случай чрезвычайной ситуации 26 декабря 2016, 16:51
НАПК требует объяснений от депутатов, которые не вовремя подали е-декларацию 26 декабря 2016, 15:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января
В 2016 году погибли 93 журналиста, среди них – Шеремет
Под Попасной силы АТО отбили нападение боевиков – штаб
В Нацсовете говорят, что "UBR" сам попросил аннулировать его лицензию
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

30 фото

Как защитить вашу елку от кошки и собаки