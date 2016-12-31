Столичные медики переходят на усиленный режим работы

Около 200 экипажей скорой помощи днем и более 100 экипажей ночью переходят на усиленный режим работы в период новогодних праздников.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель главы столичной администрации Николай Поворозник, передает "Укринформ".

"Мы на праздники все переходим на усиленный режим, будут работать все травмпункты и больницы. Будут работать около 200 экипажей скорой помощи днем и более 100 экипажей ночью. Я уверен, что мы справимся с тем, чтобы вовремя оказывать помощь", - сообщил он.

Поворозник отметил, что усиленный режим работы будет длиться до 19 января.