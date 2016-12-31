СМИ: Российские хакеры атаковали электросети в США

494 просмотра
0
Суббота, 31 декабря 2016, 05:34

Американские власти считают, что российские хакеры из группировки "Сеть гризли" причастны к атаке на электросети в штате Вермонт.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на чиновников в американском правительстве.

Отмечается, что код, который связывают с российскими хакерами, обнаружили в системе элетрокомпании.

При этом работа компании нарушена не была. Однако сам факт проникновения в электрические сети является важным, поскольку несет потенциальную опасность. Любые сбои в компьютерной системе электросетей могут иметь катастрофические последствия для работы медицинских и аварийно-спасательных служб страны.

Американские официальные лица, в том числе один сотрудник администрации заявили, что пока не знают, с какой целью была совершена хакерские атака. Вторжение могло быть совершено, чтобы нарушить работу программы, либо как тест, с помощью которого хакеры проверяли свои возможности.

Газета напоминает, что в 2015 году была совершена кибератака на электросети Украины.

Как известно, 23 декабря 2015 года украинская компания "Прикарпатьеоблэнерго" сообщила об отключении электроэнергии, что затронуло Ивано-Франковск и еще часть Прикарпатья.

Причиной аварии назвали вмешательства посторонних лиц в работу телемеханики - автоматической системы контроля и управления энергетическим оборудованием.

Служба безопасности Украины 28 декабря обвинила в этом Россию. США тогда тоже подозревали РФ.

Темы: Росcия США хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В РФ центр по изучению экстремизма "Сова" признали "иностранным агентом" 31 декабря 2016, 03:52
Маккейн: Россия должна выполнять Минские договоренности 31 декабря 2016, 02:28
В Чехии открывается центр борьбы с интернет-пропагандой Кремля 31 декабря 2016, 01:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СМИ: Российские хакеры атаковали электросети в США
Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января
В 2016 году погибли 93 журналиста, среди них – Шеремет
Под Попасной силы АТО отбили нападение боевиков – штаб
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

Парадокс війни

Авдеевка: рожают даже бесплодные