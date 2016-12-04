В волонтерском центре в Одессе неизвестные устроили погром

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 05:30

Неустановленные лица проникли в волонтерский центр на улице Ланжероновской в Одессе и устроили там погром.

Об этом рассказала волонтер Ната Пранжу, сообщает Радио Свобода.

В комнатах на первом этаже разбиты двери. Ограбления не было - злоумышленники оставили даже автошины, которые хранились в помещении и предназначались военным. Другие ценные вещи из волонтерской помощи (генераторы, бронежилеты и т.д.) волонтеры давно вывезли из здания.

Дом, где произошел инцидент, является памятником архитектуры. Он расположен рядом с мэрией и находится на балансе Одесского областного совета.

В 2014 году после серии взрывов в разных волонтерских организациях города сами волонтеры и власти решили объединить под одной крышей всех, кто собирает помощь для бойцов АТО и переселенцев.

До недавнего времени в волонтерском центре работали около 20 организаций. В последнее время там находились только строители, которые перекрывали крышу, поврежденную около года назад во время пожара.

Темы: Одесса волонтеры
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