Израиль готов предоставить работу для 20 тыс украинцев-строителей

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 06:41

Израиль готов принять 20 тыс украинцев для работы в строительной сфере.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Строители сегодня наиболее востребованные специалисты на рынке труда, - комментирует ситуацию Татьяна Пашкина, эксперт портала по трудоустройству "Rabota.ua". - Это касается рынка и Европы, и Азии. Уже который год они возглавляют списки вакансий. Но если нашим строителям в Польше готовы платить 20 тыс грн. ($750 - 760), то в Израиле вдвое больше – 40 тыс грн. ($1500 - 1600)".

Трудоустройство будет происходить через Государственную службу занятости (ГСЗ).

Согласно подписанному соглашению о временном трудоустройстве украинцев в Израиле, Тель-Авив готов предоставить 20 тыс рабочих виз специалистам, которые работают со строительными конструкциями и металлами, а также плиточникам и штукатурам. Процедура отбора рабочих будет проводиться совместно израильскими и украинскими экспертами на базе ГСЗ. Подача документов и прохождение экзамена для получения рабочей визы возможна в любом областном центре занятости.

Также израильские политики анонсировали следующий шаг сотрудничества – подготовку соглашения о трудоустройстве украинских сиделок.

16 ноября Верховная Рада и 23 ноября президент Украины ратифицировали соглашение о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда Израиля.

Темы: Израиль
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