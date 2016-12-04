Перестрелка сотрудников ГСО и полиции под Киевом: 5 погибших

В ночь на воскресенье в поселке Княжичи Броварского в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибло 5 правоохранителей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко.

По его словам, уголовный розыск города Киева работал над задержанием опасной банды грабителей, системно грабившей дома киевлян и жителей Киевской области.

В эту ночь сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что очередное ограбление может произойти в поселке Княжичи.

Туда выехала группа задержания уголовного розыска и спецподразделение КОРД.

На одной из улиц поселка Княжичи в строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов.

"Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступить к осуществлению преступного замысла. Однако трагическая цепь случайностей помешала этому осуществиться", - написал Геращенко.

По его информации, в это время в одном из соседних домов в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация.

На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских разведчиков.

"В тоже время, группа захвата, судя по всему, решила, что сотрудники разведки попали в беду, захвачены преступниками, которые их обнаружили, и выехали на микроавтобусе на улицу, где сотрудники ДСО задержали полицейских разведчиков", - написал Геращенко.

Далее, между сотрудниками ДСО и группой захвата произошла перестрелка, длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней.

Погибли двое сотрудников госслужбы охраны, двое полицейских разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, входивший в группу захвата.

Геращенко призвал не делать преждевременных выводов и не устраивать спекуляций на гибели полицейских.

"Следователи прокуратуры уже работает на месте трагедии и будут посекундно восстанавливать все детали произошедшего и устанавливать причины того, как и почему все это стало возможным.

Внутренне расследование Национальной полиции также будет полным, всесторонним и честным. Общество будет знать всю правду об этой трагедии", - уверяет он.

В то же время, Геращенко сообщил, что трое подозреваемых в разбоях, которых готовились поймать "на горячем", услышав перестрелку отказались от своего плана по грабежу и выехали на двух Toyota Land Cruiser 200 в сторону Киева, где были задержаны оперативниками.

У них изъято огнестрельное оружие. Они задержаны и им будут предъявлены обвинения в совершенных грабежах и разбоях.

Украинская правда