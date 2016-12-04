В "Народном фронте" хотят ограничить предоставление гражданства русским

3583 просмотра
0
Воскресенье, 4 декабря 2016, 12:18

В парламент внесен законопроект, который определяет процедуры лишения двойного гражданства, а также ограничивает принятие украинского гражданства для граждан стран, с которыми Украина находится в состоянии войны или признанных страной-агрессором.

Как сообщил в Facebook нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец, законопроект 5433 внесли он и нардеп Андрей Тетерук.

"Мы с коллегой Андреем Тетеруком внесли законопроект 5433 о процедурах лишения двойного гражданства и ограничении права занимать государственные должности лицам, имеющим двойное гражданство", - написал он.

Нардеп добавил, что в нем также предусмотрены ограничения по принятию гражданства для граждан стран, с которыми Украина находится в состоянии войны или признанных страной-агрессором.

"Здесь должен уточнить, что будет довнесена в законопроект норма, которая сделает исключения для тех лиц, которые защищали национальные интересы и безопасность Украины", - добавил Емец.

"Лицо, которое является гражданином другого государства, является также военно обязанным другого государства и несет ответственность за государственную измену другого государства. Поэтому несет опасность для интересов нашего государства. Надеюсь, здесь возражений не будет", - написал он.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Расследовать перестрелку между правоохранителями в Княжичах будет прокуратура
Перестрелка сотрудников ГСО и полиции под Киевом: 5 погибших
Грановский: я не знаком с Онищенко и адвоката не предлагал
Минфин предоставил реестр переселенцев сомнительной коллекторской компании
Все новости
Фотопроект

"Деревянная коробка фотографий". Фотопроект о переселении, памяти и потерях

Ядро нации

Мустафа Джемилев. Несломленный