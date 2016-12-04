В ОБСЕ рассказали, как боевики мешают мониторить разведения сил у Станицы

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 15:09

Боевики препятствуют наблюдательной миссии ОБСЕ осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств на участках разведения в районе н.п. Станица Луганская. 

Об этом говорится в отчете миссии.

"В ночь на 1 декабря камера СММ, установленная вблизи участка разведения сил и средств в районе пгт Станица Луганская зафиксировала применение минометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В 22:14 камера зафиксировала взрыв, оцененный как разрыв минометной мины, вблизи местности, соответствующей местонахождению позиции "ЛНР" на мосту южнее реки (в пределах участка разведения сил и средств). Взрыв в 23:27 был оценен как разрыв минометной мины вблизи местности, соответствующей местонахождению позиции "ЛНР" (за пределами участка разведения сил и средств)", - сообщили в миссии.

Еще два взрыва были зафиксированы в 00:30 и в 00:37 вблизи местности, соответствующей местонахождению передовой позиции ВСУ неподалеку от разрушенной части моста (в пределах участка разведения сил и средств).

В 00:40 камера зафиксировала вспышку, по оценкам, в результате взрыва неопределенного происхождения (вне поля зрения камеры), в районе, который соответствует местонахождению передовой позиции ВСУ в пределах участка разведения сил и средств.

"В ночь на 1 декабря наблюдение с помощью камеры СММ в Станице Луганской неоднократно ограничивалось из-за того, что на объектив камеры наводили луч прожектора из района примерно в 1,4 км на юг (по оценкам, с позиции "ЛНР")", - заявили в миссии ОБСЕ.

Сообщается, что луч прожектора наводили на камеру в шести отдельных случаях (продолжительностью по 10-15 минут) в период с полуночи до восхода солнца.

Миссия также продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий и меморандумом.

Украинская правда

Темы: Донбасс ОБСЕ
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