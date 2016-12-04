В полиции назвали имена погибших в результате перестрелки в Княжичах

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 15:52

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции сообщили имена пятерых правоохранителей, погибших в ночь на 4 декабря в результате перестрелки в н.п. Княжичи Броварского р-на Киевской области.

По данным МВД, во время выполнения служебных обязанностей трагически погибли начальник отдела управления КОРД ГУ Нацполиции Киева, майор полиции Виталий Валецкий, оперуполномоченный управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева, старший лейтенант полиции Юлиан Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева, лейтенант полиции Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны, старший сержант полиции Евгений Куртев и младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны, старший сержант полиции Сергей Орлов.

 
Віталій Валецький
Юліан Рудько
Юліан Рудько
Олександр Маніца
Олександр Маніца
Євген Куртєв
Євген Куртєв
Сергій Орлов
Сергій Орлов

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

Украинская правда

Темы: полиция МВД жертвы
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Комментарии — 2
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IP: 176.36.248.---franshiko04.12.2016 16:36
Піймати і віддати людям? Вы в своём уме вообще?? или Вы в каменном веке живете? И потом, их убили коллеги, кого искать?!
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IP: 46.172.153.---vlad04.12.2016 16:26
Дуже і дуже жаль цих молодих та красивих хлопців. Їм би ще жити і жити... Вбивць треба обов'язково піймати і віддати людям......
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