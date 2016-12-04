В полиции назвали имена погибших в результате перестрелки в Княжичах

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции сообщили имена пятерых правоохранителей, погибших в ночь на 4 декабря в результате перестрелки в н.п. Княжичи Броварского р-на Киевской области.

По данным МВД, во время выполнения служебных обязанностей трагически погибли начальник отдела управления КОРД ГУ Нацполиции Киева, майор полиции Виталий Валецкий, оперуполномоченный управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева, старший лейтенант полиции Юлиан Рудько, оперуполномоченный управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева, лейтенант полиции Александр Маница, младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны, старший сержант полиции Евгений Куртев и младший инспектор Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны, старший сержант полиции Сергей Орлов.

Віталій Валецький Юліан Рудько Олександр Маніца Євген Куртєв Сергій Орлов

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

Украинская правда