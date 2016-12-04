Дом депутата Котвицкого обстреляли из гранатомета

В ночь на воскресенье неизвестные из гранатомета обстреляли дом народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт") в пос. Высокий Харьковской области.

"Мы расцениваем это преступление, как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной Рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды", - говорится в заявлении Харьковского "Народного фронта".

Авторы документа также требуют раскрыть преступление в кратчайшие сроки и предоставить Котвицкому госохрану.

"Надеемся, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы это преступление было раскрыто в ближайшее время, а виновные понесли наказание по всей строгости закона. Кроме того, обращаем внимание президента Украины на данный случай и требуем от Генеральной прокуратуры как можно быстрее раскрыть это преступление и предоставить государственную охрану Игорю Котвицкому как народному депутату Украины", - говорится в заявлении.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции в 2.00 воскресенья.

Пострадавших в результате происшествия нет. Информация о нем внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Интерфакс-Украина