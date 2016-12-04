Дом депутата Котвицкого обстреляли из гранатомета

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 16:12

В ночь на воскресенье неизвестные из гранатомета обстреляли дом народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт") в пос. Высокий Харьковской области.

"Мы расцениваем это преступление, как покушение на жизнь и здоровье депутата Верховной Рады, а также как давление и попытки запугать не только лично Котвицкого, но и всех членов нашей команды", - говорится в заявлении Харьковского "Народного фронта".

Авторы документа также требуют раскрыть преступление в кратчайшие сроки и предоставить Котвицкому госохрану.

"Надеемся, что правоохранительные органы приложат максимум усилий, чтобы это преступление было раскрыто в ближайшее время, а виновные понесли наказание по всей строгости закона. Кроме того, обращаем внимание президента Украины на данный случай и требуем от Генеральной прокуратуры как можно быстрее раскрыть это преступление и предоставить государственную охрану Игорю Котвицкому как народному депутату Украины", - говорится в заявлении.

По информации отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции в 2.00 воскресенья.

Пострадавших в результате происшествия нет. Информация о нем внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Интерфакс-Украина

Темы: Народный фронт
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Комментарии — 1
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IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко04.12.2016 16:54
Столько дел накопилось уже у гпу, а они как-то и не очень спешат их расследовать.
Дело о расстреле Майдана зависло в воздухе и каких-то подвижек нет
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