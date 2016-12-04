Порошенко призвал не устраивать разборки из-за событий в Княжичах

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 17:51

Президент Петр Порошенко призывает не использовать трагедию в Княжичах для того, чтобы "устраивать разборки" и дестабилизировать политическую ситуацию.

Об этом он заявил во время оперативного совещания с представителями силовых ведомств по поводу трагедии, которая унесла жизни 5 полицейских, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко взял под личный контроль ход расследования.

"Я надеюсь, что в очень короткий срок истина будет установлена. И те, кто виноват в выдаче приказов, которые привели к таким трагическим последствиям, будут полностью привлечены к ответственности", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил необходимость поддержки полиции со стороны общества.

"Полиция сегодня нуждается в поддержке общества. Полиция нуждается в доверии общества. Лучшие полицейские отдают свою жизнь для обеспечения мира и спокойствия в государстве", - сказал Порошенко.

Президент выразил надежду, что и в Национальной полиции, и в других правоохранительных органах будут сделаны соответствующие выводы, которые не допустят в условиях повышенной опасности разбойных нападений и наличия большого количества оружия, просчетов в планировании.

И.о. руководителя Нацполиции Вадим Троян доложил, что совместно с СБУ и Генпрокуратурой Национальная полиция проводила расследование деятельности преступных групп, которые занималась разбойными нападениями и грабежами населения под прикрытием правоохранительных органов.

В результате оперативной работы была выявлена преступная группа, которая действовала на территории Киева и Киевской области. Он сообщил, что в состав преступной группы входили несколько человек, среди которых были уже судимые за разбои и лица, которые работали или имеют отношение к правоохранительным органам.

Президент поручил участникам совещания лично принять участие в работе оперативного штаба по расследованию гибели полицейских и докладывать о результатах этой работы.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

Украинская правда

Темы: Порошенко полиция
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 18:22
Із новин. машини швиденько забрали ще до розслідування.
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 18:01
Зрозуміти і простити?
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