Выборы президента Австрии: "пророссийский" кандидат уже признал поражение

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 19:17

По данным предварительного подсчета голосов, на выборах президента Австрии побеждает бывший лидер "Зеленых" Александер ван дер Беллен.

Как сообщает DW, его оппонент Норберт Гофер уже признал поражение и поздравил победителя.

По данным предварительного подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, Ван дер Беллен приобретает 53,6% голосов против 46,4% у представителя "Австрийской партии свободы", правопопулиста Норберта Гофера.

Первые результаты голосования также показывают, что Ван дер Беллен смог кое-что добавить в поддержке по сравнению с предыдущим голосованием.

Как известно, первый тур президентских выборов состоялся в апреле 2016 года, в нем принимали участие шесть кандидатов: Гофер победил, набрав 36% голосов, Ван дер Беллен занял второе место.

Конституционный суд Австрии признал недействительными результаты выборов: они были отменены из-за нарушения процедуры подсчета избирательных бюллетеней в отдельных округах.

Норберт Гофер во время первой кампании часто применял антимиграционную риторику и был известен как умеренный евроскептик. Также во время кампании он высказался за срочное снятие санкций с РФ, за сотрудничество в энергетической сфере и за решение украино-российского кризиса на основе "права народов на самоопределение".

Темы: виборы Австрия Росcия
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IP: 82.145.220.---Sergik2304.12.2016 19:58
Хороша новина з Австрії. Ротшильдовець Ван дер Белен, зелені, Червоний Інтернаціонал переміг промосковського Хофера Чорний Інтенаціонал.
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