Экзит-полл: В Италии на референдуме высказались против конституционной реформы
В Италии большинство проголосовало против конституционной реформы, предложенной премьер-министром Маттео Ренци.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные экзит-полов.
Так, поддержали изменения в конституцию 42-46% проголосовавших, против выразились 54-58%.
Реформа, предложенная премьером, предусматривает сокращение полномочий верхней палаты итальянского парламента и региональных администраций. Он пообещал уйти в отставку, если изменения не будут поддержаны.
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