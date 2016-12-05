СМИ разоблачили снятый в "ДНР" фейк о "боевиках ИГИЛ" в Азове

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Понедельник, 5 декабря 2016, 01:31

Журналисты "Русской службы Би-би-си" разоблачили снятые боевиками "Донецкой народной республики" "доказательства" того, что в подразделении "Азов" якобы воюют террористы "Исламского государства".

Фейк преподносился как добыча хакеров из "Киберберкута", а съемочной площадкой послужила "Изоляция", в прошлом - завод и крупнейший культурный центр Донецк, ныне - трудовой лагерь "министерства госбезопасности ДНР", пишет Би-би-си.

Фото и видео представления появились 3 января 2016 года на одной из страниц хакерской группы "Киберберкут" в соцсети "ВКонтакте". В посте говорилось, что хакеры получили доступ к смартфону одного из бойцов "Азова", где и обнаружили материалы.

На видео четверо мужчин в "постмодернистском" обмундировании: черно-зеленый камуфляж британской армии на одном из них сочетался с головным убором с символикой ИГИЛ.

Двое других носили платки-арафатки, уместные, скорее, в пустыне, и нашивки украинского спецподразделения "Азов".

Последний походил на ниндзя - в маске с надписью на арабском "Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его" и черном китайском тактическом костюме 91G09.

Они выгрузили из машины оружие, в основном произведенное в странах Евросоюза, провиант, снаряжение и кальян, курение которого строго запрещено у реальных, а не "ряженых" исламских фундаменталистов.

"Ряженые" оборудовали "позицию" в одном из близлежащих цехов; словно на выставке, окружили себя оружием, знаменами ИГИЛ и "Азова" и принялись фотографироваться, прикрывая лица платками.

Представление продолжилось в соседних зданиях под возгласы "Аллаху акбар!" и выстрелы в сторону частного сектора и террикона.

 
На фото: слева постановка боевиков "ДНР", справа - "Изоляция" до оккупации Донбасса
Русская служба би-би-си
На фото: слева постановка боевиков
На фото: слева постановка боевиков "ДНР", справа - "Изоляция" до оккупации Донбасса
Русская служба БИ-БИ-СИ

Би-би-си удалось вычислить место съемки с помощью географического сервиса Wikimapia. Им оказался фонд "Изоляция" в Донецке. По просьбе журналистов, сотрудники фонда изучили фейк и также пришли к выводу, что съемка сделана именно здесь.

Так, все 18 фотографий и два видеоролика, где "ряженые" бряцали оружием на фоне флагов ИГИЛ и "Азова", сделаны в цехе, ранее принадлежавшем компании "Прима". Там производились пенополистирольные плиты, остатки которых видны на заднем плане постановочных фото.

Многие российские интернет-СМИ, например,"Вести.Ru","Ридус","Ислам сегодня", включили фейк в свои новостные ленты. Телеканалы "Звезда" иТВЦ показали фейк в эфире. Работающее на иностранных языках российское новостное агентство Sputnik несколько раз иллюстрировало фальшивым снимком статьи про ИГИЛ.

Темы: "ДНР" "Азов"
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